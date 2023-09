Würzburg

15:35 Uhr

Razzia bei Burschenschaft Teutonia Prag in Würzburg wegen möglicher Volksverhetzung

Am Donnerstag durchsuchte die Polizei das Haus der Burschenschaft Teutonia Prag in Würzburg. (Symbolfoto)

Plus Die Polizei hat am Donnerstag bei der Burschenschaft Teutonia Prag in Würzburg Beweismittel sichergestellt. Ein AfD-Kandidat ist Mitglied der Burschenschaft.

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen das Anwesen der Burschenschaft Teutonia Prag in Würzburg durchsucht. Hintergrund seien Hinweise auf das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Volksverhetzung, sagte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion.

Bei dem Einsatz hätten die Beamtinnen und Beamten mehrere Beweismittel beschlagnahmt, darunter Schriften und Datenträger. Diese würden nun ausgewertet. Die Ermittlungen haben die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Würzburg übernommen.

