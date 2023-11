Fußball: Bundesliga

03.11.2023

RB Leipzig verpflichtet Ex-Kickers-Profi Sebastian Schuppan

Plus Der ehemalige Spieler und Sportvorstand der Würzburger Kickers soll Rouven Schröder unterstützen und sich vor allem um Scouting und Kaderplanung kümmern.

Von Frank Kranewitter

Neuer Job für Sebastian Schuppan: Der einstige Spieler und Sportvorstand des heutigen Fußball-Regionalligisten Würzburger Kickers arbeitet ab sofort beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig. Beim Bundesligisten wird der 37-Jährige als Referent Sport in den Aufgabengebieten Kaderplanung, Scouting und Akademie tätig sein und Sportdirektor Rouven Schröder unterstützen. Schuppan war im Oktober 2021 bei den Würzburger Kickers als Sportvorstand freigestellt worden. Seit Juli 2022 war er bei einem Schweinfurter Unternehmen aus der Sportbranche beschäftigt.

In Leipzig soll er erstmal im Hintergrund arbeiten. Nach der Freistellung von Max Eberl und Sportkoordinator Felix Krüger war zuletzt Schröder alleine für den sportlichen Bereich zuständig. Schuppan, der als Spieler für Energie Cottbus, den SC Paderborn, Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld und die Kickers aktiv war, soll ihn nun unterstützen. Zuletzt war der in Lauchhammer in Brandenburg geborene Ex-Profi auch immer wieder als Experte bei Drittliga-Spielen für den Streamingdienst "Magentasport" im Einsatz.

