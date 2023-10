Reaktionen nach Anklage gegen "Go&Change-Guru": Betroffene sind erleichtert - Kein Thema bei Bürgern in Lülsfeld

Plus Bei der Bürgerversammlung gab es keine Fragen zu der im ehemaligen Kloster lebenden Gemeinschaft. Dagegen melden sich Aussteiger und Angehörige zu Wort.

27. Oktober 2023 am Ortsrand von Lülsfeld im Landkreis Schweinfurt: Aus den Fenstern des ehemaligen Klosters "Maria Schnee" dringt an diesem Freitagabend nur vereinzelt etwas Licht nach außen. Einige Meter entfernt laufen zwei Männer eilig die Straße hinunter Richtung Sportheim. Dort hat Bürgermeister Thomas Heinrichs gegen 19 Uhr zur Bürgerversammlung eingeladen.

Etwa 50 Bürgerinnen und Bürger sind gekommen. "So voll war der Saal zur Bürgerversammlung noch nie", sagt Heinrichs zu Beginn seines Vortrags. Es geht um den Ausbau der Kirchstraße, die anstehende Sanierung von Abwasserrohren und die Verlegung eines Kriegerdenkmals. Themen, über die man bei einer Bürgerversammlung eben spricht, so Heinrichs.