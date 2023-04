Würzburg/Erfurt

11:00 Uhr

Rechtsbeugung durch "Querdenker"-Netzwerk? Würzburger Wissenschaftlerin soll im Prozess gegen Amtsrichter aussagen

Bei einer großangelegten Razzia wurde auch das Büro der Würzburger Biologin Ulrike Kämmerer in der Uniklinik durchsucht. Nun soll sie als Zeugin vor dem Landgericht Erfurt aussagen (Archivbild).

Plus Weil er Absprachen mit einer Würzburger Gutachterin getroffen haben soll, ist ein Richter aus Weimar angeklagt. Wieso er bereits vorläufig suspendiert wurde.

Die Corona-Pandemie wurde für beendet erklärt, "Querdenker"-Demos spielen in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch eine Rolle. Das Treiben der Maßnahmen-Gegner beschäftigt aber weiter die Gerichte. So etwa der Fall eines Weimarer Amtsrichters, der sich mit der Würzburger Gutachterin Ulrike Kämmerer vor einem Prozess abgesprochen haben soll und sich nun wegen des Verdachts der Rechtsbeugung verantworten muss.

Recherchen der Redaktion hatten im November 2021 die Aktivitäten eines "Querdenker"-Netzwerkes aufgedeckt. In Weimar hatte der Amtsrichter Christian Dettmar mit einem Beschluss versucht, die Maskenpflicht an Thüringer Schulen aufzuheben und sich dabei auch auf ein Gutachten der Würzburger Professorin gestützt, die PCR-Tests die Tauglichkeit in der Corona-Pandemie abgesprochen hatte.

