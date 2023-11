Rechtsexpertin gibt Tipps zu Immobilienverrentung: Wie kann ich das eigene Haus in eine Rente umwandeln?

Plus Durch eine Immobilienverrentung kann man Kapital aus seinem abbezahlten Eigenheim ziehen, aber weiter darin wohnen. Beraterin Susanne Götz erklärt, was die Risiken sind.

Viele Menschen sehen in der Immobilienverrentung eine Möglichkeit, ihre finanzielle Situation im Alter zu verbessern. Doch hinter den verlockenden Angeboten von Banken oder Immobiliengesellschaften verbergen sich oft hohe Kosten. Viele Anbieter seien unseriös, warnt Susanne Götz von der Verbraucherzentrale Bayern.

Welche Chancen und welche Risiken stecken hinter dem Konzept? Was muss man über Teilverkäufe oder Rückvermietung der Immobilie wissen? Im Interview erklärt die Rechtsexpertin, worauf man achten sollte.