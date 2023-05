Oberndorf

12:18 Uhr

Rechtsextremisten bleiben beim "Tag der offenen Tür" unter sich

Plus 250 Menschen stellten sich dem "Der Dritte Weg" am 1. Mai in Oberndorf entgegen. Zwei Gegenveranstaltungen und viel Polizei.

Von Steffen Krapf

Es war eine durchaus skurrile Darbietung, die sich den kompletten Nachmittag des ersten Mai über in der Hauptstraße in Oberndorf abspielte. Die rechtsextremistische Kleinstpartei "Der Dritte Weg", die seit vergangenen Oktober eine ihrer nur vier Parteizentralen bundesweit in Schweinfurt betreibt, lud am Feiertag zu einem angeblichen "Tag der offenen Tür". Dagegen formierte sich ein breiter Widerstand. Der Tag wurde für die Rechtsextremisten zum Reinfall.

Vor dem Parteibüro in der Hauptstraße 16 war fast über die gesamte Straßenbreite ein Pavillon aufgebaut. Die Straße musste fast den gesamten Tag für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Was sich im Inneren, vor und im Gebäude abspielte, blieb jedoch im Verborgenen. Die Neonazis schotteten sich mit großen Absperrzäunen und Sichtschutz ab.

