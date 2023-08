Bad Königshofen

11:04 Uhr

Regen bremst die Getreideernte im Grabfeld aus: Warum die Mähdrescher nicht mehr auf die Felder können

Plus Wolfgang Wirsing aus Ottelmannshausen blickt sorgenvoll auf seine Felder. Aus Körnern des nicht geernteten Weizens sprießen kleine grüne Triebe. Das hat schlimme Folgen.

Von Wolfgang Ruck

Unter sehr trockenen Bedingungen hat Anfang Juli die Getreideernte in der Region begonnen. Früh abreifende Früchte wie Wintergerste und Raps sind in nahezu allen Fluren des hiesigen Gebiets geerntet worden. Ab dem 24. Juli einsetzender Regen hat allerdings die Mähdrescher ausgebremst. Seitdem ist es nahezu unmöglich, Getreide von den Feldern zu holen. Die Nerven der Landwirte liegen blank. In einem Gespräch erläutert Wolfgang Wirsing aus Ottelmannshausen die aktuelle Lage und deren Folgen.

Der 50-Jährige bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb mit Schweinezucht im Vollerwerb. Auch er hat – wie alle Landwirte in der Region – noch Flächen zu ernten. "Wir haben sowohl Raps als auch Weizen noch draußen auf dem Halm stehen", erklärt der Landwirt. Lediglich seine Wintergerste konnte er komplett vor der Regenperiode trocken in die Scheune bringen. Die noch nicht gedroschenen Raps- und Weizenflächen waren bis zum einsetzenden Regen einfach noch nicht reif und hätten nicht geerntet werden können.

