Würzburg/Schweinfurt

vor 27 Min.

Regen, Wolken, Sonne - gerne auch gemischt: So wird das Wetter zu Pfingsten in Unterfranken

Wolken und ein bisschen Blau - wie auf diesem Bild vom Donnerstag in Frankfurt am Main. Am Pfingstwochenende soll so langsam auch in Unterfranken die Sonne wieder durchkommen.

Plus Das erste Ferienwochenende startete am Freitag regnerisch. Doch die Meteorologen rechnen mit Besserung. An welchem Tag der Pfingstausflug im Biergarten enden könnte.

Von Michael Czygan

Die gute Nachricht gleich am Anfang: Mit Gewittern und Starkregen, wie sie für den Südwesten Deutschlands und teilweise erneut auch im Nürnberger Raum vorhergesagt sind, müssen die Menschen zwischen Maintal, Spessart, Rhön und Steigerwald an diesem ersten Ferienwochenende nicht rechnen.

Guido Wolz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in München, kündigt den Unterfranken für Pfingsten einen Mix aus Wolken, Regen und Sonne an. Wobei die Luft mit jedem Tag trockener werde – und die Temperaturen am Montag sogar ins Sommerliche steigen könnten.

