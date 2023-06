Würzburg/Miltenberg

17:00 Uhr

"Regierung hilft, Menschenrechte in die Tonne zu treten": Unterfränkische Grüne streiten über EU-Asylkompromiss

Plus Die Verschärfung der Asylregeln sorgt bei den Grünen in Unterfranken für kontroverse Debatten. Wer Wut empfindet und wer die Zustimmung der Bundesregierung richtig findet.

Von Michael Czygan

Von einer innerparteilichen Zerreißprobe oder gar einer Spaltung will Simone Artz, die Co-Vorsitzende der Grünen in Unterfranken, nicht sprechen. Allerdings räumt sie ein, dass die Entscheidung der Bundesregierung, einer Verschärfung der Asylregeln in der Europäischen Union (EU) zuzustimmen, unter den Mitgliedern in den internen Chat-Gruppen kontrovers diskutiert wird. Die Realos auf der einen Seite, die Linken auf der anderen - dieser zwischenzeitlich überwunden geglaubte Konflikt breche auch bei den Grünen in Unterfranken wieder auf, so Artz.

Beispielhaft dafür stehen sich Jens Marco Scherf, der Landrat von Miltenberg, der seit vielen Monaten eine restriktivere Asyl- und Migrationspolitik fordert, und Sebastian Hansen, der zweite Bürgermeister von Waldbüttelbrunn (Lkr. Würzburg) und frühere Co-Vorsitzende der Grünen Jugend in Bayern, gegenüber. "Ich schäme mich, dass diese Bundesregierung mithilft, Menschenrechte nun EU-weit und vollständig in die Tonne zu treten", schreibt Hansen bei Twitter.

