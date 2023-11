Bad Neustadt

17:00 Uhr

Regionale Wärmewende, Wärmenetze, Wärmeplanung: Wie weit sind Gemeinden in Rhön und Grabfeld?

Plus Innovative Projekte zur Wärmewende in Rhön-Grabfeld, von Biomethan-Aufbereitungsanlagen bis hin zu Wärmenetzen, die Wärme aus Abwasser und industrieller Abwärme nutzen.

Von Regina Vossenkaul Artikel anhören Shape

"Volles Haus" konnte Helmut Schwartl, zweiter Vorsitzender der Energieinitiative Rhön und Grabfeld, verkünden, als er rund 40 Gäste in der Gaststätte Rosario in Bad Neustadt zu einem Vortragsabend mit dem Thema "Regionale Wärmewende, Wärmenetze, Wärmeplanung – was kommt auf uns zu?" begrüßte.

Es gebe annähernd 19 Millionen Wohngebäude in der BRD, wovon früher oder später der größte Teil zwangsläufig mit der "Wärmewende" konfrontiert werden wird, berichtete er. Mit Michael Gottwald, Mitglied der Geschäftsleitung der Rhön Grabfeld Wärme GmbH und Leiter des Bereiches Wärme und erneuerbare Energien bei der Bayerischen Rhöngas sowie Bürgermeister der Gemeinde Unsleben, gab es einen Referenten, der über jahrzehntelange Erfahrung mit dieser Thematik verfügt.

