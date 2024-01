Reichsbürger aus Main-Spessart klagt gegen die Stadt Schweinfurt und beruft sich auf das Recht des Deutschen Reichs

Plus Obwohl die Strafe schon bezahlt war, klagte ein Mann aus dem Landkreis Main-Spessart gegen einen Pfändungsbeschluss der Stadt Schweinfurt. Wie das Gericht urteilte.

Es kommt selten vor, dass Gericht und Kläger so sehr aneinander vorbeireden wie bei einer Verhandlung, die jüngst vor dem Würzburger Verwaltungsgericht stattgefunden hat. Ein Mann aus dem Landkreis Main-Spessart, der sich selber als Reichsbürger bezeichnete, hatte gegen einen Pfändungsbeschluss der Stadt Schweinfurt geklagt. Bereits bei der anzuwendenden Rechtsgrundlage waren sich beide jedoch uneins. Während sich das Gericht auf das heute in der Bundesrepublik geltende Recht berief, verlangte der Kläger, dass auf ihn das Recht des Deutschen Reichs anzuwenden ist.

Dabei ging es um einen vergleichsweise geringen Betrag. Insgesamt knapp 1700 Euro schuldete der Kläger der Stadt Schweinfurt an Gewerbesteuer für die Jahre 2021 und 2023. Die Stadt pfändete die Kasse des Unternehmers bei einer Durchsuchung der Geschäftsräume. Die Schulden waren damit zum Zeitpunkt der Verhandlung bereits beglichen.