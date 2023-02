Reinhard Mey und Dorfrocker einigen sich im juristischen Streit

Plus Der Musiker Reinhard Mey und die unterfränkische Band Dorfrocker haben ihren juristischen Streit um eine Coverversion des Songs „Über den Wolken” beigelegt. Wie die Band und ein Anwalt des 80 Jahre alten Liedermachers am Donnerstag übereinstimmend mitteilten, hätten sich beide Seiten einvernehmlich geeinigt.

