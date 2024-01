Kilianshof

30.01.2024

Reitpferd in Kilianshof vermutlich von Wolf gerissen: DNA-Probe steht noch aus. Wie schützt man Tiere künftig?

Plus Ein tragischer Fall für die Familie, deren Pferd gestorben ist. Im Internet gibt es derweil viele Gerüchte zu dem Fall. Das ist wirklich in Kilianshof passiert.

Von Michael Endres

Für Familie Söder aus dem Sandberger Ortsteil Kilianshof ist es eine traurige Nachricht: Von Freitag auf Samstag wurde eines ihrer Pferde vermutlich von einem Wolf gerissen. Das Tier war 25 Jahre alt und hatte ein Stockmaß von 1,63 Metern, wie Besitzer Johann Söder dieser Redaktion berichtet. Was ihm wichtig ist, das Pferd sei kein landwirtschaftlich genutztes Tier, sondern wurde von seiner Tochter geritten. "Da hängt was dran", sagt er.

"Ich war am Samstag gegen 13 Uhr zur Fütterung unten", berichtet Söder, der den Wallach gefunden hat. Die Koppel, auf der die drei Pferde der Familie zum Zeitpunkt des Vorfalls standen, liegt am Ortsausgang, ganz unten am Wald, berichtet er. Bisher sei ihm kein Vorfall mit einem Wolf bekannt. Gesehen habe er selbst auch noch keinen in Kilianshof. Nachbarn sowie Söders Frau hätten aber bereits einen Wolf beim Spazierengehen gesichtet.

