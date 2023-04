Röttbach

04:00 Uhr

Reittherapeutin aus Main-Spessart fassungslos: Wer öffnet immer wieder das Gatter und scheucht ihre Pferde auf?

Plus Innerhalb eines Jahres wurden die Pferde der Reittherapeutin mehrmals mutwillig aus dem Auslauf am Stall getrieben. Warum, das kann Sabine Väthjunker nur vermuten.

Von Dorothea Fischer

Als es an einem frühen Morgen im Frühjahr an der Haustür von Sabine Väthjunker aus Röttbach klingelte und ihr jemand sagte, dass ihre Pferde auf der Landstraße kurz vor Michelrieth stehen würden, konnte sie es nicht glauben. Normalerweise stehen der Schecke Navajo, das Thüringer Pony Maya und das einjährige Pony Ramiro sicher in ihrem Auslauf in der Nähe des Wohnhauses.

Als Väthjunker bei den Tieren ankam, grasten sie friedlich am Straßenrand. "Ich hatte große Sorge, dass jemand zu Schaden kommt, wenn ein Auto in die Pferde fährt", sagt die 49-Jährige. Zum Glück sei nichts passiert. Als sie zurück kam, sah Väthjunker, dass ein mobiles Schutznetz umgesteckt worden war. "Wären die Pferde von alleine ausgebrochen, hätten sie den Zaun mitgerissen." Sie vermutet Absicht, schließlich war auch der Riegel des Stalls verschlossen. Wer und warum jemand so etwas tut, kann sie sich nicht erklären.

