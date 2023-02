Würzburg

17:27 Uhr

Rekordbesuch beim Heidingsfelder Faschingszug: Giemaul-Präsident schätzt "gut 50.000" Närrinnen und Narren

Volle Straßen, gute Stimmung. Beim Faschingszug in Heidingsfeld kamen auch in diesem Jahr viele Narren und Faschingsbegeisterte bei bestem Wetter und angenehmen Temperaturen zusammen.

Plus Das Wetter spielte ihnen in die Karten: "So voll wie noch nie", waren laut Giemaul-Präsident Christian Reusch die Straßen entlang des Faschingszugs im "Städtle".

Von Ernst Lauterbach

Es ist das letzte Aufbäumen der Würzburger Närrinnen und Narren am Faschingsdienstag, bevor am Abend am Hätzfelder Rathaus unter Aufsicht des Giemauls die eigentliche Beerdigungs-Zeremonie zur Geisterstunde stattfindet: der Heidingsfelder Faschingszug. Und Petrus hatte in diesem Jahr, wie auch schon am Sonntag beim "großen" Zug in der Innenstadt, ein Einsehen mit den Feierlustigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

