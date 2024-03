Bad Neustadt

04:00 Uhr

Rekordumsatz 2023, jetzt Kurzarbeit bei Preh in Bad Neustadt: CEO Charlie Cai spricht über die angespannte Lage

Seit 13 Jahren arbeitet Charlie Cai inzwischen bei Preh in Bad Neustadt, seit 2021 als CEO. Im Interview erklärt er, wie und warum sich das Unternehmen in Zukunft behaupten wird.

Plus Turbulente Zeiten bei Automobilzulieferer Preh: Welche Veränderungen auf die Mitarbeiter und den Standort Bad Neustadt zukommen können, erklärt Cai im Interview.

Von Ines Renninger

Die Nachfrage ist niedriger als erwartet – und das nicht erst seit diesem Jahr. Im ersten Quartal 2024 hat die Preh GmbH deshalb Kurzarbeit angemeldet. Wie es dem Unternehmen wirtschaftlich geht und welche Zukunft der Standort Bad Neustadt hat, darüber spricht der Vorsitzende der Geschäftsführung (CEO) Charlie Cai im Interview mit dieser Redaktion.

Charlie Cai: Als ich 2010 zum ersten Mal hier war, gefiel mir die Landschaft sofort: So viel Natur, so viel Ruhe – einfach schön! Besonders für jemanden wie mich, der aus der 30-Millionen-Metropole Shanghai kommt. Damals hatte ich meinen Chef zu Übernahmeverhandlungen begleitet. Nachdem der Deal erfolgreich war, stieg ich bei Preh ein. Anfangs hatte ich vor, fünf oder sechs Jahre in Deutschland zu bleiben. Dass es deutlich länger wurde, ist dem Wachstum des Unternehmens zu verdanken.

