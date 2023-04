Rekordzeit bei den Frauen: So liefen der Lauf der Asse und der Hauptlauf beim 33. Würzburger Residenzlauf

Plus Mehr als 1200 Starterinnen und Starter sind beim Hauptlauf rund um die Würzburger Residenz dabei. Den Lauf der Asse bei den Frauen gewinnt eine Europameisterin.

Es war eine traurige Nachricht, die die Streckensprecher am Sonntag beim 33. Würzburger Residenzlauf vor dem Start des Laufs der Asse zu verkünden hatten: Christoph Kopp, über viele Jahre Betreuer der Athletinnen und Athleten, war am Ende der vergangenen Woche im Alter von 75 Jahren einer schweren Krankheit erlegen. Ihm zu Ehren starteten einige Läuferinnen und Läufer mit Trauerflor.

Der Vertreter der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) hatte es unter der Woche bereits angekündigt: Wenn der hiesige Energieversorger den Residenzlauf sponsert, scheint am Veranstaltungstag auch die Sonne. Er sollte Recht behalten. Bei Sonnenschein und 16 Grad ging es um 13.50 Uhr los mit dem zehn Kilometer langen Lauf der Asse. Nur etwas Gegenwind sorgte dafür, dass die Verhältnisse nicht ganz optimal waren.