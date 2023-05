Würzburg/München

04:00 Uhr

Renommierter Wasserexperte: "Die Praxis der Wasserentnahmen ist nicht mehr zeitgemäß"

Prof. Theodor Strobl, der für sein Lebenswerk in Sachen Wasserversorgung in Bayern das Bundesverdienstkreuz erhalten hat, sagt: "Die Entnahme-Praxis muss dringend verbessert werden."

Plus Die Grundwasserstände in Unterfranken sinken im Klimawandel weiter, doch Wasserrechte werden kaum kontrolliert. Experte Prof. Theodor Strobl erklärt, was dringend notwendig wäre.

Von Angelika Kleinhenz

Die Zahlen sind alarmierend: Bei mehr als der Hälfte aller Entnahmerechte aus dem Grundwasser wissen die Landratsämter in Unterfranken nicht, wie viel Wasser im Jahr 2021 tatsächlich entnommen worden ist. Ob sich in diesen Fällen Landwirtschaft, Weinbau, Industrie, Kommunen, Vereine an ihre erlaubten Wassermengen halten, weiß niemand.

Das erlaubte Maximum für diejenigen Entnehmer, die für 2021 keine Daten meldeten, beträgt zusammengerechnet beim Grundwasser etwa 17,5 Prozent der gesamten genehmigten Entnahmemenge - und damit mehr als 6 Millionen Kubikmeter Wasser. Für die Jahre 2018 bis 2020 sind die Datenlücken sogar noch größer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

