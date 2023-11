Rente

vor 38 Min.

Schlechte Nachrichten für Rentner: Ist die Zeit der Rentenerhöhungen bald vorbei?

Plus Seit Jahren gibt es deutliche Rentenerhöhungen. Damit könnte allerdings bald Schluss sein. Hier erfahren Sie, worauf sich Rentner einstellen müssen.

Von Viktoria Gerg

In den vergangenen Jahren sind die Renten immer weiter gestiegen - zuletzt im Juli 2023. Im Westen Deutschlands bedeutete das ein Plus von 4,39 Prozent, im Osten Deutschlands waren es 5,86 Prozent mehr. Das führte bei vielen Rentnern zu deutlichen mehr Geld auf dem Konto. Der Rententabelle kann entnommen werden, wie sich die Erhöhung auswirkt. Auch 2024 soll die Rente wieder steigen, wenn auch nicht so stark wie erwartet. Mit den deutlichen Rentenerhöhungen könnte aber bald Schluss sein.

Rentenerhöhungen: Ab 2025 könnte es nur noch eine kleine Erhöhung der Rente geben

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil setzt auf die Rente als sichere Einkommesquelle im Alter: "Damit die Menschen auch in Zukunft auf eine gute Altersvorsorge vertrauen können, will ich die gesetzliche Rente dauerhaft stabilisieren." Um das sicherzustellen, darf das Rentenniveau bis 2025 nicht unter 48 Prozent sinken. Diese Haltelinie garantiert die Niveauschutzklausel.

