Würzburg

20.11.2023

Rentenfalle Minijob: Wie geraten Frauen durch geringfügige Beschäftigung in Altersarmut, Frau Brückner?

Barbara Brückner ist Beauftragte für Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit in Würzburg.

Plus Im Schnitt arbeiten verheiratete Frauen acht Jahre in einem Minijob - und haben dann einen Rentenanspruch von gerade mal 42 Euro. Was tun? Das rät eine Würzburger Expertin.

Von Claudia Kneifel Artikel anhören Shape

Sie putzen Büros, füllen Supermarktregale auf, kellnern in Restaurants - die Zahl der Menschen mit Minijobs steigt seit Jahren. In einigen Branchen werden inzwischen sogar reguläre Arbeitsplätze durch Minijobs ersetzt. Zum Jahresende 2022 waren laut Bundesagentur für Arbeit knapp 4,3 Millionen Menschen in einem Minijob tätig, rund 60 Prozent davon Frauen. Den größten Anteil machten die 25- bis 55-Jährigen mit etwa einem Drittel aus.

Auch in Unterfranken arbeiten 61.378 Menschen in Minijobs, davon 33.171 Frauen (54 Prozent). Sie dürfen dabei nicht mehr als 520 Euro im Monat verdienen oder einen Arbeitseinsatz von maximal 70 Tagen im Jahr haben.

