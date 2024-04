Rentner rastet aus und bedrängt Briefträgerin: 20 Sekunden Warten waren zu viel für den Autofahrer

Plus Weil ihm das Auto einer Briefträgerin im Weg stand, hupte ein Autofahrer nicht nur, sondern stieg aus und handelte. Jetzt hatte er ein Verfahren wegen Nötigung am Hals.

20 Sekunden hat die Zustellerin nach eigener Schätzung gebraucht, um einen Brief einzuwerfen. Dazu hatte sie ihren gelben Transporter am Beginn einer Sackgasse kurz abgestellt. Ein Autofahrer kam nicht weiter und rastete aus. Er hupte lautstark. Als die Frau nicht sofort weiterfuhr, stieg er aus und wollte die Türe des Lieferwagens öffnen. Die Fahrerin hielt diese zu. Als der Mann nicht weiterkam, fuhr er mit quietschenden Reifen weg.

Wenig später hatte er eine Anzeige wegen Nötigung am Hals. Der Rentner bekam einen Strafbefehl. 1000 Euro (25 Tagessätze zu 40 Euro) sollte er für seinen kurzen Auftritt zahlen. Dazu kam ein einmonatiges Fahrverbot. Weil er die Geldstrafe für zu hoch hielt und ihn vor allem das Fahrverbot störte, legte er Einspruch ein.