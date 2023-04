Würzburg

Rettungseinsatz beim Marathon in Würzburg: Läuferin bricht zusammen und muss reanimiert werden

In der Kaiserstraße kam es am Sonntagnachmittag zu einem Notarzteinsatz. Eine Läuferin des WVV Marathon Würzburg musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntagnachmittag kam es beim diesjährigen WVV Marathon Würzburg zu einem Notarzteinsatz in der Kaiserstraße. Eine Läuferin brach auf der Laufstrecke zusammen und musste reanimiert werden, wie Thomas Witzel, Einsatzleiter des Johanniter Sanitäterdienstes beim Marathon erklärte.

Die Frau wurde vor Ort notversorgt und anschließend in das Uniklinikum Würzburg eingeliefert. "Ihr Zustand ist nach meinen aktuellen Kenntnissen mittlerweile wieder stabil", sagt Witzel. Zur Ursache für den Zusammenbruch könne er aktuell nichts sagen. "Es kann an der Erschöpfung liegen, Überhitzung oder Dehydrierung, das wissen wir aktuell nicht."

