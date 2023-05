Retzbach

29.04.2023

Retzbach: Gemeinde schaltet wegen Rampe auf dem Gehweg jetzt die Bauaufsicht ein

Anfang der Woche erhielt die skurril wirkende Rampe vor einer Garage in der Retzbacher Bergstraße sogar eine Asphaltschicht und einen Keil in der Wasserrinne. Die Gemeinde hat dem Bau auf dem öffentlichen Gehweg jedoch nie zugestimmt und wird nun die Bauaufsicht einschalten.

Inzwischen ist die außergewöhnliche Rampe an einer Garage in der Bergstraße in Retzbach asphaltiert. Das ändert aber nichts daran, dass der Bauherr sie auf öffentlichem Grund errichtete, ohne Zustimmung der Gemeinde. Diese wird deshalb nun die Bauaufsicht einschalten.

Wie Zellingens Bürgermeister Stefan Wohlfart gegenüber der Redaktion erklärte, gibt es für die Garage einen Bauantrag, der vor neun Jahren im zweiten Anlauf vom Landratsamt genehmigt wurde. Bei genauem Blick auf die Pläne falle auf, dass die Rampe im Eingabeplan eingezeichnet ist, nicht jedoch im Lageplan.

