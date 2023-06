Bad Neustadt

13.06.2023

Rhön-Grabfeld im ZDF: In der "Drehscheibe" ging es um die erfolgreiche Mülltrennung im Landkreis

Ein Team des ZDF hat mit Klaus Bittorf vom Landkreis Rhön-Grabfeld (in der orangen Jacke) auf dem Marktplatz von Bad Neustadt gedreht. Passanten sollten einschätzen, wie verschiedene Arten von Müll entsorgt werden müssen.

Plus Die Entsorgung von Elektroschrott oder Problemmüll klappt in Rhön-Grabfeld besonders gut. Woran das liegt und was ein Fernsehteam im Landkreis drehte.

Egal ob kaputte Kaffeemaschine und Fön oder der ausrangierte Fernseher und Computer, in vielen Haushalten gibt es ausrangierte Elektronikgeräte. In Deutschland sammelt sich jährlich pro Kopf durchschnittlich über 12 Kilogramm Elektroschrott an, rechnet Gerald Roßhirt vor. Er ist Leiter des Kommunalunternehmens (KU) des Landkreises Rhön-Grabfeld.

Was aber tun mit den Geräten, die nicht mehr gebraucht werden? Entweder fristen sie ein einsames Dasein im Keller oder werden fachgemäß entsorgt. Letzteres klappt in Rhön-Grabfeld besonders gut. Rund 10 Kilogramm hat jede Einwohnerinnen/jeder Einwohner des Landkreises 2021 zur Entsorgung gebracht. Deutschlandweit schwankt der Wert lediglich zwischen 7 und 8 Kilogramm.

