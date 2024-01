Bischofsheim

04:00 Uhr

Rhöner Weihnachtswunder: Über fünf Wochen blieb Hund Balu vermisst - Nun ist er wohlbehalten zurück

Plus Zahlreiche Tierfreunde beteiligten sich an der Suche nach dem Mischlingshund aus Bischofsheim. Kurz nach Weihnachten kam es 70 Kilometer entfernt zum Happy End.

Von Ines Renninger Artikel anhören Shape

Was mag Balu in den vergangenen fünf Wochen erlebt, wie mag sich der Mischlingshund trotz Leine und Panikgeschirr durch den Rhöner Schnee und Winter geschlagen haben? Seine treuen Hundeaugen schweigen. Wo er war und was er erlebt hat – Frauchen Michelle Grammel wird es wohl nie vollständig erfahren. Muss sie auch nicht. Die 31-Jährige aus Bischofsheim ist einfach nur überglücklich, den neun Monate alten Mischling wieder in ihre Arme schließen zu können.

Über fünf Wochen ist es her, dass ihr der Mischlingsrüde in Haselbach bei Bischofsheim entlief. Gerade einmal eine Woche war Balu damals bei Michelle Grammel, ihrem Lebenspartner Dominik Ehrenberg und den Kindern Zoey und Lenny zu Hause. Bevor er zu den Grammels kam, hatte er auf der Straße und im Tierheim in Bosnien gelebt. "Ich wollte einem Hund ein neues Leben schenken", erzählt Michelle Grammel. Als sie und ihr Partner die Entscheidung für einen Hund trafen, war ihr deshalb schnell klar, dass nur ein Hund aus dem Tierschutz infrage käme. Die Wahl fiel letztlich auf Balu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .