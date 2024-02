Oberelsbach

28.02.2024

Rhönklub möchte Pächter loswerden, doch der weigert sich noch: Wie geht es weiter mit dem Schweinfurter Haus?

Streit um die Bewirtschaftung: Der Rhönklub-Zweigverein Schweinfurt sucht einen neuen Pächter für sein Schweinfurter Haus. Der bisherige bewirtschaftet den Berggasthof aber noch und will aktuell auch noch nicht gehen.

Plus Das Verhältnis zwischen Pächter Franz Josef Dresch und dem Rhönklub Schweinfurt scheint zerrüttet. Er sieht nur eine Möglichkeit, das Problem zu lösen.

Von Thomas Pfeuffer

Seit einiger Zeit ist es in sozialen Medien zu lesen: "Pächter(in) gesucht - Erfüllen Sie sich den Traum Ihrer gastronomischen Selbstständigkeit in einer einmaligen Umgebung". Das Objekt, für das auf diese Weise ein neuer Bewirtschafter gesucht wird, ist das Schweinfurter Haus am Gangolfsberg. Seit mehr als 100 Jahre ist es im Eigentum des Schweinfurter Rhönklub-Zweigvereins, dessen Vorsitzende dort auch als Ansprechpartnerin für mögliche Pacht-Interessenten genannt wird.

Das Problem dabei: Der Berggasthof mit einem Gastraum für etwa 60 Personen, einem Biergarten und knapp 50 Übernachtungsbetten im Haupthaus und im daneben gelegenen Alten Forsthaus, wird aktuell noch bewirtschaftet. Und erst einmal will Pächter Franz Josef Dresch den Betrieb auch weiterführen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .