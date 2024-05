Würzburg

04:00 Uhr

Richterin vor dem Prozess um Tötungsdelikt in Lohr: Warum gegen den 15-Jährigen nicht öffentlich verhandelt wird

Richterin und Vermittlerin: Martina Pfister Luz, Pressesprecherin des Landgerichts Würzburg, wird der Öffentlichkeit Relevantes aus dem Prozess um den Mord in Lohr berichten und erklären..

Plus Am Landgericht Würzburg startet die Verhandlung zum gewaltsamen Tod eines Schülers in Lohr. Richterin Martina Pfister-Luz sagt, warum die Gerichtstür geschlossen bleibt.

Von Manfred Schweidler

An diesem Freitag, 3. Mai, beginnt der Prozess um den gewaltsamen Tod eines 14-jährigen Schülers in Lohr (Lkr. Main-Spessart) im vergangenen September. Ein heute 15 Jahre alter Jugendlicher muss sich vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Würzburg verantworten. Die Anklage lautet auf Mord.

Warum wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit hinter verschlossenen Türen verhandelt? Im Interview erklärt die Vorsitzende Richterin Martina Pfister-Luz, in diesem Fall die Sprecherin des Landgerichts, wie die Jugendkammer vorgeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

