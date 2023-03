Richtiger Obstbaumschnitt im Garten: Die beste Zeit ist Mitte bis Ende März

Ein Obstbaum-Experte gibt Tipps, wie Sie Obstbäume im Garten richtig schneiden, damit sie viele Früchte tragen.

Im beginnenden Frühjahr steht der Obstbaumschnitt im Garten an. Steinobst wie Kirsche, Zwetschge, Pflaume, Pfirsich und Aprikose können jetzt, aber auch im Sommer unmittelbar nach der Ernte, in Form gebracht werden. Beim Kernobst (Apfel, Birne, Quitte, Mispel) ist es günstig, den Baum nach dem Winter im März bis vor die Blüte zu schneiden.

Der richtige Obstbaumschnitt gehört zu Form- und Pflegemaßnahmen und fällt nicht unter das Bundesnaturschutzgesetz, das vom 1. März bis 30. September keine radikalen Gehölzschnitte erlaubt.

Wie oft sollte ich Obstbäume schneiden?

„Richtig ist es, wenn Sie den Obstbäumen im Garten regelmäßig jedes Jahr einen Schnitt verpassen, um eine gute Ernte zu erzielen“, erklärt Hubert Siegler, Obstbaum-Experte an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim.

„Zum einen ist man mit dem richtigen Schnitt schnell fertig und die Obstbäume kommen nicht aus dem Gleichgewicht.“ Warte man zu lange, sind größere Eingriffe an den Obstbäumen bis hin zu einem radikalen Rückschnitt erforderlich, was zu starkem Austrieb anregt.

Welche Voraussetzungen sind für den Obstbaumschnitt wichtig?

Für den Rückschnitt der Obstbäume im Garten gilt, dass Sie schon im Winter bei frostfreien Temperaturen schneiden können, damit das Holz nicht einreißt oder splittert. Bevorzugt nutzt man trockene Tage zum Schneiden der Obstbäume, damit die Schnittstellen gut abtrocknen.

Achten sollten Sie auf scharfes Werkzeug zum Schneiden der Obstbäume, da es sonst zu Quetschungen oder fransigen Rändern kommen kann. Diese immer mit einem scharfen Messer nachbessern. Wichtig: Nicht mehr schneiden, wenn die Blüte beginnt!

Welches Werkzeug benötigen Sie für den Obstbaumschnitt?

Mit Klapp- und Bügelsäge sowie Amboss- und Bypass-Schere sind Sie gut ausgerüstet. Die keilförmige Klinge der Amboss-Schere eignet sich zum Schneiden für dicke Äste, die scharf geschliffenen Ober- und Untermesser der Bypass-Schere eigenen sich für präzise Schnitte bei kleineren Ästen am Obstbaum.

Verzichten Sie auf Teleskopsägen und -scheren beim Schneiden der Obstbäume, denn die Präzision des richtigen Schnittes leidet! Es kann zu ausgefransten Rändern kommen und kurze Stummel verbleiben.

Wann ist ein guter Zeitpunkt für den Obstbaumschnitt?

„Mitte bis Ende März ist der richtige Zeitpunkt für den Schnitt der Obstbäume“, erklärt Siegler. „Wird zu früh geschnitten, heilen die so entstandenen Wunden schlechter.“ Kurz vor dem Einsetzen der Wachstumsphase setzt die Wundheilung durch den aufsteigenden Saft schneller ein. Das Eindringen von Krankheitserregern und Pilzen in die Obstbäume wird dadurch verhindert.

Wie wird die Krone am Obstbaum geschnitten?

Die Kronen der Obstbäume sollten Sie immer luftig und offen halten. Richtig ist, Äste, die die Krone zu dicht machen, zu entfernen, ebenso Äste, die nach innen in die Krone wachsen. Das beugt Krankheiten vor, wenn feuchtes Laub schneller trocknet. Außerdem reifen die Früchte an den Obstbäumen im Sommer besser aus, da sie mehr Sonne bekommen.

Welche Äste sollte ich außerdem an Obstbäumen entfernen?

Sich kreuzende, kranke, scheuernde Triebe

Äste und Seitentriebe, die andere an der Entwicklung hemmen

Stark verästelte kleine Sprosse sollten entfernt werden, denn sie bringen keine guten Früchte

Steil aufragende Triebe, so genannte Wasserschosse sollten Sie entfernen. Sie bilden kein Fruchtholz und es entstehen unerwünschte Nebenkronen, die den Baum dicht machen. Immer direkt an der Ansatzstelle schneiden.

Worauf ist beim Schnitt des Fruchtholzes zu achten - und was ist ableiten?

Tipps zum richtigen Umgang damit: Fruchtholz ist gut an kurzen Trieben mit kleinen dicklichen Knospen zu erkennen. Davon sollte man möglichst viele stehen lassen. Gekürzt werden in der Regel mehr als drei Jahre alte und auch hängende Fruchttriebe. Das geschieht an der Verzweigung zu einem jüngeren Ast, der bevorzugt aufrecht nach außen wächst. Das nennt man ableiten.

Was sind häufige Fehler beim Obstbaumschnitt?

Triebe werden oft willkürlich eingekürzt. Richtig ist, sie direkt über der Stelle zu schneiden, die nach außen zeigt. Wichtig: Keine Stummel an den Obstbäumen stehen lassen, denn dort kommt es zu verstärktem Neuaustrieb!

stehen lassen, denn dort kommt es zu verstärktem Neuaustrieb! Stummel bleiben stehen, die zu Infektionsherden werden können. Deshalb sind stärkere Äste direkt oberhalb der wulstigen Verdickung am Übergang zum Stamm, dem Astring, zu entfernen.

Müssen Schnittwunden an Obstbäumen behandelt werden?

Die Tipps vom Fachmann: Das Versorgen der Wunden an den Obstbäumen mit Baumwachs ist eher umstritten. Es können sich Luftblasen dahinter bilden, die eine Wundheilung behindern. „Bei Ästen mit einem Durchmesser von etwa der Größe einer 1-Euro-Münze gilt, dass gar nichts gemacht wird“, sagt Siegler. Höchstens bei sehr dicken Ästen könne man zu einem Mittel greifen oder alternativ an einen Lehm-Anstrich denken.

Was mit dem Baumschnitt tun?