Hafenlohr

31.10.2023

"Riesensumme noch nicht realisiert": Wie es dem Würzburger Zahnarzt nach seinem Gewinn bei "Wer wird Millionär" geht

So sehen Sieger aus: Zahnarzt David Thelen gewann 500.000 Euro bei "Wer wird Millionär?"

Plus Allgemeinbildung und das Vertrauen in seinen Telefonjoker brachten David Thelen bis zur Millionenfrage. Warum der Zahnarzt seinen Job jetzt nicht an den Nagel hängt.

Von Steffen Schreck

Dass Zahnärzte von der Hand im Mund leben, ist ein Kalauer, der wohl so alt ist, wie der Beruf selbst. Für Zahnarzt David Thelen vom Medizinischen Versorgungszentrum Curvadent in Hafenlohr (Lkr. Main-Spessart) trifft das in jedem Fall nicht mehr zu. Der Würzburger gewann gerade beim Fernseh-Quiz "Wer wird Millionär" mit Günther Jauch 500.000 Euro.

Die gute Nachricht für seine Patientinnen und Patienten: David Thelen will bei Curvadent in Hafenlohr bleiben. Er fühle sich in seinem Team und bei seinem Arbeitgeber wohl, sagt der 32-Jährige. Die Frage nach seiner beruflichen Zukunft war wohl mit die häufigste, die ihm in den vergangenen zehn Tagen gestellt wurde. "Da braucht man sich keine Sorgen machen", sagt er lachend.

