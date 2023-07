Kleinlangheim

06.07.2023

Riesige Rauchwolke über Kleinlangheim: Haus und Halle am Donnerstagabend abgebrannt

Großeinsatz der Feuerwehren am Donnerstag, 6. Juli, in Kleinlangheim

Plus Kilometerweit war am Donnerstagabend die Rauchwolke über Kleinlangheim zu sehen, der halbe Ort war abgeriegelt. Und es war nicht der erste Brand an dem Tag dort.

Von Barbara Herrmann

Zu gleich zwei großen Einsätzen in Kleinlangheim mussten zahlreiche Feuerwehren am Donnerstag ausrücken. Zuerst hat es am Nachmittag im Wald zwischen Kleinlangheim und Wiesenbronn gebrannt. Dort fanden die Einsatzkräfte mehrere Feuerstellen vor, weshalb schnell der Verdacht einer Brandstiftung aufkam, wie ein Beobachter des Geschehens gegenüber dieser Redaktion sagte.

Kaum war dieser Einsatz beendet

