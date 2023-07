Eichelsdorf

Großer Flächenbrand bei Eichelsdorf am Sonntag: So haben Feuerwehren und Landwirte zusammengearbeitet

Plus Große Herausforderung für die Einsatzkräfte: 10 Hektar Feld und Wald standen in Flammen. Doch kluge Löschwasserversorgung verhinderte Schlimmeres.

Sonntagnachmittag heulten die Sirenen in vielen Ortschaften im Großraum Hofheim. Westlich von Eichelsdorf zogen dichte Rauchwolken in den Himmel. Dort brannte in der Nähe der Verbindungsstraße von Eichelsdorf nach Rottenstein zunächst ein Acker. Das Feuer zog aber rasch weiter, so dass insgesamt eine Fläche von 10 Hektar Freifläche und Wald ein Raub der Flammen wurden.

Ein Landwirt war kurz vor 14.30 Uhr gerade mit seiner Feldarbeit beschäftigt, als plötzlich Flammen aus dem Schneidewerk seines Mähdreschers schlugen. Hier genügt schon ein Stein, der Funken auslösen kann, weiß der Fachmann. Der Fahrer steuerte die große Arbeitsmaschine auf eine Wiese in Sicherheit und konnte so zumindest einen Schaden am Gerät vermeiden. Indes suchte das Feuer neue Nahrung, wobei der Wind die Ausbreitung begünstigte.

