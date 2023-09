"Ritual" mit 3000 Euro Bargeld: Wie zwei Frauen in Schweinfurt eine 74-Jährige abgezockt haben

Es ging um Heilung, Gebete und Visionen, die reinigen sollten – am Ende stand ein seltsames Ritual im Park und die Erkenntnis: das Ganze war eine Betrugsmasche.

Einen kuriosen Fall meldet die Polizei aus Schweinfurt. Dort haben zwei Unbekannte am Dienstag zwischen 13 und 15.30 Uhr in der TK Maxx-Filiale am Jägersbrunnen eine 74-Jährige, laut Polizei strenggläubige Frau, erst um den Finger gewickelt und dann abgezockt.

Wie es im Polizeibericht heißt, hatte erst eine der beiden Frauen die 74-Jährige in der Filiale in ein Gespräch verwickelt. Dabei sei es um Visionen und Gebete gegangen, die die 74-Jährige "reinigen" sollten. Dann kam laut Polizei eine zweite Betrügerin. Sie habe die gleichen Probleme gehabt und sei geheilt worden, nachdem sie einen höheren Geldbetrag in einen Umschlag gewickelt und über mehrere Tage nicht geöffnet habe, so die Aussage gegenüber der 74-Jährigen.

Drei Tage sollte die 74-Jährige das Kuvert mit den 3000 Euro nicht öffnen

Eine Geschichte, die diese offenbar überzeugt hat. Gemeinsam mit den beiden Frauen ging sie in den Theaterpark, wo man ein "Ritual" mit 3000 Euro Bargeld durchführte, so die Polizei. Der Briefumschlag mit dem Geld der 74-Jährigen wurde in ein Handtuch gewickelt. Das wurde zugebunden und im Anschluss der 74-Jährigen wieder ausgehändigt.

Drei Tage lang sollte sie das Paket nicht öffnen, dann wäre das Ritual abgeschlossen. Beim Nachhauseweg sei die 74-Jährige dann aber doch misstrauisch gewesen, so die Polizei weiter. Zu Recht, wie sich zeigte: denn als sie das Kuvert öffnete, lagen darin nur Papierschnipsel.