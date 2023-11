Würzburg

11:00 Uhr

"Rituals" folgt auf den Leerstand des Schuhgeschäfts Salamander: Was wird aus dem Laden in der Domstraße in Würzburg?

Die Umbauarbeiten im ehemaligen Schuhgeschäft Salamander in der Schönbornstraße in Würzburg schreiten weiter voran. Eine Nachfolge ist gefunden.

Plus Es ist ein Nachmieter gefunden. Auf das Schuhgeschäft Salamander in der Schönbornstraße in Würzburg folgt die Beauty-Marke Rituals. Das ist bisher zur Eröffnung bekannt.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

In der Würzburger Innenstadt tut sich was. In den vergangenen Monaten hatten einige Geschäfte mit ihrem Rückzug aus der Innenstadt überrascht, darunter die Modekette Hallhuber und das Schuhgeschäft Salamander. Für letzteres wurde nun eine Nachfolge gefunden. Ab dem 10. Januar wird die Beauty- und Kosmetikkette "Rituals" in den Ladenflächen in der Schönbornstraße ziehen.

Bereits Ende 2022 hatte Salamander Insolvenz angemeldet. Im August dieses Jahres schloss mit Würzburg dann die letzte Filiale in Unterfranken. Vor einigen Wochen dann tat sich erneut etwas in den Räumen und die ersten größeren Umbauarbeiten begannen. Während im Inneren noch weiter gewerkelt wird, verkündete das Unternehmen "Rituals" mit auffälliger Werbebotschaft, dass sie ab dem 10. Januar ihren neuen Store in dem ehemaligen Schuhgeschäft eröffnen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen