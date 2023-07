Robert Scheller und seine privaten Immobiliengeschäfte: Warum der Würzburger Finanzreferent in der Kritik steht

Plus Dem Kämmerer gehört eine Projektentwicklungsgesellschaft. Juristen sehen Hinweise für rechtliche Probleme und Compliance-Verstöße. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

An diesem Donnerstag soll im Würzburger Stadtrat entschieden werden, ob die Privatgeschäfte des Würzburger Kämmers von einem externen Gutachter untersucht werden. Wie diese Redaktion vor zwei Wochen öffentlich machte, gehört Finanzreferent Robert Scheller ein Drittel der Düll-Gerhard-Scheller Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (DGS). Worum geht es und was ist der Hintergrund? Antworten auf die wichtigsten Fragen im Fall Scheller.

Robert Scheller arbeitet seit 2002 im Würzburger Rathaus. Seit 2014 ist er Finanz-und Personalreferent. Dem 50-Jährigen gehört zusammen mit seinem Schwager, dessen Kinder und einem Schulfreund die Düll-Gerhard-Scheller Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, kurz DGS GbR.