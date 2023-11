Rösler-Open-Air 2024 auf Schloss Eyrichshof: Diese Musiker und Bands kommen Ende Juli nach Ebern

Plus Kleiner Ort, große Namen: Bei der Konzertreihe im Eberner Stadtteil Eyrichshof ist 2024 bei der siebten Auflage für verschiedene Musikgeschmäcker etwas geboten.

Wer sich jetzt schon mit der Konzertsaison im kommenden Jahr beschäftigt, kommt am Rösler-Open-Air 2024 auf Schloss Eyrichshof bei Ebern nicht vorbei. Zwischen dem 24. und 29. Juli finden sich im Line-up einige bekannte Namen wider. Mit drei- bis viereinhalbtausend Gästen pro Veranstaltung rechnet Wolfgang Heyder, Veranstalter der Konzertreihe vom Veranstaltungsservice Bamberg.

Im vergangenen Sommer hat Clueso rund 26.000 Menschen zu seinem Heimspiel bei zwei Konzerten auf den Erfurter Domplatz gelockt, 2024 eröffnet der deutsche Sänger- und Rapper das Rösler-Open-Air auf Schloss Eyrichshof. Zwar passen dort "nur" viereinhalbtausend Fans auf das Konzertgelände, doch im Rahmen von Cluesos "Sommer Tour 2024" dürfen diese sich auf das gleiche Spektakel wie sein Heimpublikum freuen. Mit Songs wie "Flugmodus" oder "Tanzen" seien Ohrwürmer vorprogrammiert, wie der Veranstaltungsservice Bamberg berichtet.