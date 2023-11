Roland Müller aus Wüstenzell hat den Betrieb der letzten Mühle im Aalbachtal eingestellt

Plus Mit Wehmut und etwas Erleichterung hat der Müller der Mühle im April den letzten Sack Getreide gemahlen. Einblicke in den Arbeitsplatz, der seinen Lebensrhythmus bestimmte.

Das Geschäft mit dem Mehl lief für Roland Müller aus Wüstenzell Anfang dieses Jahres gut; aus seiner Sicht vielleicht sogar etwas zu gut. Eigentlich sollte die im Sommer 2022 gekaufte Getreideernte bis Ende dieses Jahres reichen. Doch schon im April stellte der 66-Jährige seine Mühle, die letzte von einst mehr als einem Dutzend im Aalbachtal, ab. Das Silo war leer.

"Es war ein seltsames Gefühl, als ich die Türe an diesem Tag zugeschlossen habe", sagt er. Viel Wehmut schwinge mit, aber auch Erleichterung. Roland Müller und seine Frau Inge (62 Jahre) müssen sich noch daran gewöhnen, dass es leise ist. "Ich schließe jetzt auch untertags immer die Türen ab, weil mir die Stille unheimlich ist", sagt Inge Müller. Die stetige Betriebsamkeit der Mühle und das laute Stampfen fehlt den beiden. Sie bestimmten ihren Lebensrhythmus.