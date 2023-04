Breitenbach

04:00 Uhr

Rollstühle für Hunde mit Handicap: Wie ein Ehepaar aus Breitenbach behinderten Tieren neue Lebensfreude gibt

Plus Aus ihrem Hobby haben Frank und Sandra Neupold vor elf Jahren ein kleines Gewerbe gemacht. Dabei ist Tierliebe die große Motivation, Profit reine Nebensache.

Von Simon Snaschel

Frank Neupold ist ein leidenschaftlicher Tüftler. Von Beruf ist er Monteur. Und einen großen Teil seiner Freizeit verbringt Neupold in seiner säuberlich sortierten Werkstatt. Gemeinsam mit seiner Frau Sandra hat der 55-Jährige gleich neben dem gemeinsamen Wohnhaus im Oberleichtersbacher Ortsteil Breitenbach (Lkr. Bad Kissingen) im wahrsten Sinne des Wortes ein zusätzliches Standbein aufgebaut: Das Ehepaar stellt Rollstühle für gehandicapte Tiere, in erster Linie Hunde, her.

Aus einer anfänglichen Tüftelei zur Selbstnutzung ist ein Gewerbe geworden. Seit 2012 verkaufen die Neupolds ihre Gehhilfen für Vierbeiner, inzwischen bis nach China, Thailand oder auf die Shepherd-Inseln. Trotzdem ist es für das Ehepaar Hobby geblieben. "Es geht nicht ums Geld. Wir verlangen eigentlich nur unsere Materialkosten, ohne Stundenlohn oder sowas", sagt Frank Neupold. Es gehe eher darum, zu helfen, ergänzt seine 45-jährige Frau.

