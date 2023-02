Veitshöchheim

11.02.2023

Roter Teppich, Verkleidungen und Bühnenprogramm: Die schönsten Fotos und Momente von Fastnacht in Franken 2023

Fastnacht in Franken in Veitshöchheim gilt für Närrinen und Narren als das Pflichtevent des Abends. In diesem Jahr gab es wieder spannende Einblicke und Verkleidungen.

Plus Roter Teppich, Sendungs-Highlights und die berüchtigte Aftershow-Party. Veitshöchheim stand am Freitag Kopf. Das waren die schönsten Eindrücke von "Fastnacht in Franken".

Von Angelika Kleinhenz, Gina Thiel Artikel anhören Shape

Einmal im Jahr, im Februar, herrscht in der Mainfrankensäle in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg der Ausnahmezustand, wenn der Bayerische Rundfunk zur beliebten Live-Sendung "Fastnacht in Franken" ruft, verkleiden sich alle – sogar Markus Söder. Pünktlich um 17 Uhr öffneten sich auch an diesem Freitag wieder die großen Glastüren und die bayerische Prominenz zeigte auf dem Roten Teppich ihre Kreativität.

