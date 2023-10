Wertheim

17:00 Uhr

Rotkreuzklinik Wertheim in Schieflage: Was bedeutet das für die medizinische Versorgung in Main-Spessart?

Die Rotkreuzklinik in Wertheim hat finanzielle Schwierigkeiten und will sich unter einem Schutzschirmverfahren neu aufstellen. Sollte das nicht gelingen, wären davon auch viele Patienten aus dem Raum Marktheidenfeld betroffen.

Plus Aus dem Raum Marktheidenfeld gehen viele Menschen ins nahegelegene Wertheim statt nach Lohr. Bis Anfang Dezember soll die Klinik ein Sanierungskonzept erarbeiten. Auch das MVZ in Kreuzwertheim ist betroffen.

Von Carolin Schulte, Katrin Amling

Menschen in Notsituationen suchen den kürzesten Weg ins Krankenhaus – für viele Menschen im südlichen Raum Marktheidenfeld führte der bisher über die Landesgrenze in die Wertheimer Rotkreuzklinik. 1089 Menschen aus Main-Spessart wurden hier nach Angaben der Klinik 2022 behandelt. Doch nun ist das Krankenhaus in finanziellen Schwierigkeiten, die der Träger, die Rotkreuzschwestern in München, nicht länger stemmen kann. Deswegen läuft noch bis Anfang Dezember ein Schutzschirmverfahren, in dem die Klinik sich neu aufstellen und einen Sanierungsfahrplan aufstellen will. Auch das Medizinische Versorgungszentrum Alte Grafschaft in Kreuzwertheim hängt mit im Verfahren.

Der Krankenhausbetrieb läuft in dieser Zeit weiter. Im Klinikum in Lohr ist deswegen noch nicht erkennbar, dass jetzt mehr Patienten aus dem Wertheimer Einzugsbereich kämen, teilt das Klinikum Main-Spessart auf Anfrage mit. Solange der Betrieb in Wertheim weiterläuft, rechnet man auch nicht damit. Auch Bewerbungen von wechselwilligen Fachkräften gab es wohl noch nicht. Wie blicken die Lohrer auf die Situation der Wertheimer Kollegen? Dazu schreibt Sprecherin Lisa Schmitt auf Anfrage der Redaktion: "Sollte es wirklich zu einer Schließung oder erheblichen Leistungsreduktion kommen, so werden das umliegende Krankenhäuser – auch das Klinikum Main-Spessart – zwar qualifiziert auffangen können, doch die Fahrzeiten werden sich für Patientinnen und Patienten verlängern."

