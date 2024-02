Rottendorfer Modekonzern s.Oliver fährt Minus in dreistelliger Millionenhöhe ein und regelt angekündigten Stellenabbau

Plus Das Geschäftsjahr 2022 war für das Unternehmen aus Unterfranken ein historisch schlechtes. Warum die Leitung von s.Oliver in Rottendorf dennoch optimistisch vorausblickt.

Der unterfränkische Modekonzern s.Oliver hat im Jahr 2022 ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Wie das Unternehmen mit Sitz in Rottendorf (Lkr. Würzburg) bestätigt, summieren sich die Verluste auf 174 Millionen Euro - und das, obwohl der Umsatz in dem Geschäftsjahr um 19 Prozent auf 1,085 Milliarden Euro gestiegen war.

In einer Mitteilung begründet s.Oliver das Minus mit anhaltenden "Störungen der weltweiten Lieferketten, damit verbundene Probleme von verspäteten Auslieferungen sowie hohe Frachtkosten und Abwertungen auf hohe Lagerbestände". Gleichzeitig spricht man in Rottendorf von einem "Turnaround" im Jahr 2023.