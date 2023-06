Schweinfurt

04:00 Uhr

Row Zero, Machtspiele, zerstörtes Mobiliar: Vier Menschen aus Schweinfurt erzählen, was hinter der Bühne passiert

Plus Das Bild vom Live-Bühnen-Betrieb ist oft negativ besetzt, von Starallüren geprägt. Zuletzt warf die Rammstein Debatte weitere Schatten. Wie ist es wirklich?

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Jede Person kennt dieses Bild: randalierende Bands im Backstage, seltsame Sonderwünsche oder falsches Verhalten gegenüber den Fans. Auch die aktuelle Debatte über Rammstein und deren Frontmann Till Lindemann wirft weitere Schatten auf das Bild, das sich Menschen von der Musikszene machen, wirft Fragen über die Machtverhältnisse und Arbeitsweisen auf, die Backstage herrschen. Gibt es systematische Probleme innerhalb des Bühnenbetriebs? Menschen aus der Schweinfurter Musikszene schildern ihre Erfahrungen aus der Branche und der täglichen Arbeit mit Bands, Managern und Künstlern.

Steffen Rose (59), Veranstalter in Schweinfurt: "Im Bühnenbetrieb gab es schon immer ein Machtgefälle zwischen Künstlern, Fans und Veranstaltern"

"Im Bühnenbetrieb gab es schon immer ein Machtgefälle zwischen Künstlern, Fans und Veranstaltern – oft verbunden mit einem Machotum männlicher Künstler. Bands nutzen ihre Stellung gegenüber uns Veranstaltern gerne aus, um das zu bekommen, was sie für sich und ihre Show wollen. Das fängt beim Bühnenlicht an und endet beim Catering. Auf der anderen Seite müssen sich Bands auch immer selbst darstellen, um sich zu präsentieren. In gewisser Weise gehören Machtspiele also zum Alltag auf der Bühne. Problematisch wird es jedoch, wenn es zu Machtmissbrauch kommt und Künstler oder Manager sich daneben benehmen. Das System Row Zero, ist kein Einzelfall, sondern weit verbreitet – egal in welchem Genre. Ich organisiere seit über 30 Jahren Shows im Punkrock/Hardcore Bereich. Als Veranstalter habe ich auf meinen Shows bisher noch nie von Vorfällen oder Gerüchten gehört, dass sich ein Künstler unangemessen gegenüber dem Publikum und Fans verhalten hätte. In einem Club, wie dem Stattbahnhof würden wir darauf äußerst sensibel reagieren und so etwas nicht tolerieren."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .