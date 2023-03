RTL-Show "Der Bachelor": Kandidatin Alyssa Chaplin aus Lohr imponiert mit Natürlichkeit und direkter Art

War das Ehe-Geständnis der 36-Jährigen in der vierten Folge noch einmal Thema? Und: Bekam sie von "Bachelor" David Jackson wieder eine Rose überreicht?

Nachdem sie ihm in der vergangenen Woche gebeichtet hatte, dass sie offiziell noch verheiratet ist, hat Alyssa Chaplin aus Lohr in der vierten Folge der RTL-Show " Der Bachelor" kein Date mit dem Junggesellen ergattern können. Chancen kann sie sich aber wohl trotzdem noch ausrechnen: Bei einem Überraschungsbesuch in der Villa der 13 verbliebenen Teilnehmerinnen lobte David Jackson die natürliche Schönheit der 36-Jährigen: "Alyssa, ungeschminkt: Mega. Gefällt mir persönlich sogar besser."

Bereits zu Beginn der neuen Woche vergab der "Bachelor" eine Vorab-Rose. Entscheiden durften allerdings die Frauen: Welche von ihnen passt am besten zu Jackson? Nachdem sich sechs Teilnehmerinnen bei einem "Gruppendate" mit dem Junggesellen in einer Bar am Strand getroffen hatten, durften sich drei von ihnen über "Mini-Einzeldates" freuen.

Einzeldate für Alyssa Chaplin – ja, nein vielleicht?

Weniger entspannt lief das nächste Gruppentreffen im Skatepark ab. Fünf Frauen mussten dabei in knappen, kitschigen Outfits ihr Rollschuh-Können unter Beweis stellen. Eher unsicher stolperten die Teilnehmerinnen damit über den Beton. Und dann gab's auch noch der erste Kuss.

Knappe grelle Kleider, Tattoo-Ketten und Frisuren à la Spice Girls: Die "Nacht der Rosen", der traditionelle Abschluss jeder Folge, stand diesmal unter dem Motto "90er Jahre". Jede Teilnehmerin tanzte dabei zu ihrem Lieblingslied aus dem Jahrzehnt. Alyssa Chaplins Wahl fiel auf den Dance-Hit "Insomnia" von Faithless. Dabei steckte sie Jackson einen Zettel mit dem Hinweis zu: "das haben wir in den 90ern in der Schule so gemacht".

Jackson habe ihr diese Woche gefehlt, sie freue sich auf den Abend, schrieb die 36-Jährige und fragte, ob der Bachelor sie auch endlich zum Einzeldate einladen wolle: Ja, nein, vielleicht? Sie würde ihn gerne etwas besser kennenlernen. Jackson hielt sich jedoch bedeckt. Die direkte Art der 36-Jährigen kam bei ihm trotzdem gut an: "Alyssa ist jetzt voll da, das spüre ich auch und das imponiert mir." Am Ende bekam die Lohrerin die nächste Rose überreicht.