Rückkehr der Rechtsextremisten: Schweinfurter Gruppe um militanten Neonazi steht in Burghausen im FC-05-Block

Plus Bei Heimspielen der Nullfünfer haben drei Personen der kleinen Gruppierung JSM Stadionverbot. Es war der erste Auftritt seit Oktober vergangenen Jahres.

Als wäre der Ärger über das 0:2 bei Wacker Burghausen und damit die dritte Niederlage des Fußball-Regionalligisten FC 05 Schweinfurt im sechsten Spiel des Jahres nicht genug gewesen, gab es auch auf den Rängen eine unschöne Beobachtung: Im Block der gut 30 mitgereisten 05-Fans tauchte erstmals seit Oktober 2023 wieder die Fahne einer als rechtsextrem einzuordnenden Gruppierung auf: JSM – jung, sportlich, motiviert. Dahinter fünf Personen. Kopf der Kleingruppe ist ein militanter Neonazi aus dem nordbadischen Osterburken.

Der FC 05 hatte vor fünf Monaten drei dieser "Fans" Stadionverbot erteilt und die Regionalliga-Vereine schriftlich ebenfalls zu einem Zutrittsverbot animiert. Auch die Schweinfurter Fan-Szene hatte sich distanziert. FC-05-Sicherheitsbeauftragter Anthony Killen sprach klare Worte: "Wir wollen keine Politik und keinen Extremismus im Verein haben."