Würzburg

16:00 Uhr

Rückkehr in die Politik: Ex-Grüne Claudia Stamm flirtet mit der CSU

Claudia Stamm verspürt wieder Lust auf eine aktive Rückkehr in die Politik.

Plus Vier Monate nach dem Tod von Barbara Stamm spricht Tochter Claudia über die Trauer, die "Akademie Barbara Stamm" in der Vorrhön und "Fastnacht in Franken" ohne die Mutter.

Von Achim Muth Artikel anhören Shape

Claudia Stamm hat wieder Lust auf Politik. Nach herausfordernden Jahren nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Hans-Jürgen Staudt im Sommer 2018 fühlt sich die frühere Landtagsabgeordnete der Grünen bereit für neue Aufgaben. Nach mehreren politischen Brüchen überrascht die 52-jährige Mutter von zwei Kindern beim Interview in München mit der Aussage, sich auch eine Kandidatur für die CSU vorstellen zu können. Die Partei ihrer im Herbst verstorbenen Mutter Barbara Stamm – und jene Partei, die sie oft und scharf kritisierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen