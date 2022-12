Rückwärtslaufende Wasseruhr: Vier Landwirte treten aus regionalem Bewässerungsverein aus

Plus Im nördlichen Landkreis Würzburg soll im Hitzesommer ein Landwirt illegal Wasser entnommen haben. Warum vier Landwirte jetzt Konsequenzen ziehen.

Im nassen, kalten Dezember ist der heiße, trockene Sommer weit weg. Doch der im August aufgedeckte Skandal um den möglichen Betrug bei der Grundwasserentnahme zur Bewässerung von Gemüsefeldern in der Bergtheimer Mulde (Lkr. Würzburg) ist noch nicht beendet: Zum einen ermittelt die Staatsanwaltschaft Würzburg aktuell noch, ob ein Landwirt seine Wasseruhr manipuliert hat. Zum anderen distanzieren sich jetzt Bauern der Region vom Fehlverhalten des Landwirts, der anscheinend nicht verantwortungsvoll und sparsam mit Wasser umgeht.