Rückwirkende Straffreiheit für Cannabisbesitz: Was die Staatsanwaltschaften in Unterfranken dazu sagen

Plus Laut neuem Cannabisgesetz sollen geringe Cannabisdelikte auch rückwirkend straffrei werden. Die Justiz in Unterfranken steht vor einem Berg alter Fälle - und viel Arbeit.

Wer wegen des Besitzes geringer Mengen Cannabis einen Eintrag im Bundeszentralregister (BZR) hat, könnte sich bald freuen: Das Cannabisgesetz (CanG), das der Bundestag Ende Februar beschlossen hat und das am 1. April in Kraft treten soll, sieht rückwirkende Straffreiheit vor. Laut Bundesgesundheitsministerium bedeutet dies, dass eingetragene Verurteilungen wegen Besitz, Erwerb und Anbau von Cannabis bis zu 30 Gramm beziehungsweise drei Pflanzen auf Antrag aus dem Register gelöscht werden können.

Die geplante Regelung sorgt bundesweit für rege Diskussion. Und auch bei den Staatsanwaltschaften in Unterfranken gibt es unterschiedliche Meinungen.