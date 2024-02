Steinfeld

17:00 Uhr

Nach den Protestfahrten: Rund 350 Teilnehmer bei Mahnfeuer der Landwirte in Steinfeld

Rund 350 Personen, 150 Schlepper und 40 Lkw waren am Freitagabend zum Protestmahnfeuer der Landwirte in Steinfeld gekommen.

Plus Es war das Finale der zweitägigen Protestfahrten am Donnerstag und Freitag. Rund 150 Schlepper, 40 Lkw und zahlreiche Unterstützer in Pkw nahmen daran teil und kamen am Freitagabend zum großen Mahnfeuer der Landwirte auf die Anhöhe bei den Windrädern hinter Steinfeld.

Von Annette Helfmann

Es war das Finale der zweitägigen Protestfahrten am Donnerstag und Freitag. Rund 150 Schlepper, 40 Lkw und zahlreiche Unterstützer in Pkw nahmen daran teil und kamen am Freitagabend zum großen Mahnfeuer der Landwirte auf die Anhöhe bei den Windrädern hinter Steinfeld.

Am Donnerstag hatten die Landwirte in Arnstein-Binsfeld demonstriert. Das Mahnfeuer war der Abschluss der Sternfahrt am Freitag, die über Zellingen, Retzbach, Karlstadt, Wiesenfeld und Hausen nach Steinfeld führte. Lichterloh, wie ihre Unzufriedenheit, brannte am Freitagabend der drei Meter hohe und zehn Meter im Durchmesser aufgetürmte Scheiterhaufen, der gegen 18 Uhr entzündet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .