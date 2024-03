Würzburg

04:00 Uhr

Rund um die Würzburger Siligmüllerbrücke: Jahrzehnte lang war Ruhe, jetzt Dauer-Stau. Wie geht es den Anwohnern damit?

Plus Zwei ruhige Anwohnerstraßen entlang des Hauptfriedhofs sind zu Hauptverkehrsachsen geworden. Täglich schiebt sich eine Blechlawine durch die einstige "Oase der Ruhe".

Von Lara Meißner

"Morgens und zur Feierabendzeit ist es am schlimmsten", sagt Oliver Bertsche. Unterhalb seiner Wohnung in der Würzburger Siligmüllerstraße reihen sich dann die Autos und Busse aneinander, es wird gehupt, geparkt und rangiert, Rettungswagen bahnen sich mit lauter Sirene ihren Weg durch den dichten Verkehr. Ruhe? Daran ist neuerdings in Bertsches Wohnung nicht mehr zu denken. Seit vielen Jahren wohnt er dort, laut war es allerdings nie. Kein Wunder: Bis vor kurzem lag sein Zuhause in einer gemütlichen Anwohnerstraße. Gegenüber liegt der Hauptfriedhof - von Haus aus ein stiller Ort - und so war unterhalb seiner Wohnung kaum was los: "Das war traumhaft - aber jetzt ist es vorbei."

Nach 28 Jahren ist plötzlich was los in der einst ruhigen Anwohnerstraße

28 Jahre lang war die Siligmüllerbrücke direkt neben Bertsches Haustür gesperrt gewesen, bevor die erneuerte Brücke vergangenes Jahr wieder für den Verkehr freigegeben wurde. In dieser Zeit verirrte sich kaum ein Fahrzeug in die Straße. Als die Brücke 2023 wiedereröffnet wurde, nahm der Verkehr etwas zu. "Richtig schlimm ist es aber erst, seitdem die Rottendorfer Straße dicht ist", sagt Bertsche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen