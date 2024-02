Veitshöchheim

04:00 Uhr

Samstagsbrief: Bei "Fastnacht in Franken" war das ein starkes Zeichen für Demokratie und gegen Hetze, Herr Maul!

Plus Die erfolgreichste Sendung des BR wurde 2024 auch zur Demonstration gegen Rechtsextremismus und Hass. Narren und Sitzungspräsident haben Dank verdient, meint unser Autor.

Von Folker Quack

Lieber Christoph Maul,

zuletzt habe ich 2022 einen Samstagsbrief in Sachen "Fastnacht in Franken" geschrieben. Damals an Norbert Neugirg, den Kommandanten der "Altneihauser Feierwehrkapell'n". Ich bat ihn nach der Absage der Oberpfälzer Truppe damals, wieder zum Franken-Bashing nach Veitshöchheim zu kommen. Das hat funktioniert. Sie aber will ich nicht um etwas bitten. Nein, bei Ihnen möchte ich mich heute bedanken.

