Würzburg

04:00 Uhr

Samstagsbrief: Danke, dass Sie gekommen sind und unser Gesundheitswesen am Laufen halten, liebe Frau Ibrahim!

Plus Ohne Migrantinnen und Migranten würde in unserer Gesellschaft vieles nicht mehr funktionieren. Wir sollten Menschen wie Sheza Ibrahim dankbar sein, findet unser Autor.

Von Andreas Jungbauer

Liebe Frau Ibrahim,

wir kennen uns erst seit Kurzem. Diesen Brief schreibe ich Ihnen nicht, weil Sie ein Amt oder eine Funktion hätten. Sondern weil Sie mich persönlich sehr beeindrucken. Und weil es an der Zeit ist, Menschen wie Ihnen einmal in aller Form Danke zu sagen. Ohne Migrantinnen und Migranten wie Sie wäre unsere Gesellschaft nicht nur ärmer. Sie würde in vielen Teilen nicht mehr funktionieren.

